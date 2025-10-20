Arturo Vidal festejó la caída de Argentina Sub20 y lo destruyeron en redes

ARTUROVIDALFESTEJOLACAIDADEARGENTINASUB20YLODESTRUYERONENREDESFOTO3 Arturo Vidal se burló en las redes sociales de la caída de Argentina Sub20 ante Marruecos y las redes sociales lo destruyeron.

Un largo historial de escándalos

Sin embargo, Arturo Vidal tiene un largo historial de escándalos. En 2016, la revista alemana Bild reveló que en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile, Vidal protagonizó incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”. Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía. Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios. Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección Argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20

Marruecos le ganó 2-0 a la Argentina en la gran final e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez

Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri, lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente.

La primera anotación llegó a los 12’ del primer tiempo, cuando Zabiri convirtió con un buen tiro libre que fue al primer palo del arquero argentino Santino Barbi, quien tuvo una floja reacción.

Zabiri fue el encargado de estirar el marcador a los 29’ de juego, cuando definió con mucha potencia tras ser asistido por el delantero Othmane Maamma, que hizo una gran jugada individual.

Pese a que la Selección argentina nunca bajó los brazos y tuvo una actitud intachable, no logró generar situaciones claras para conseguir al menos el descuento.

Las mejores aproximaciones para la “Albiceleste” fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez.

Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años.

Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.

En su camino al título, los marroquíes terminaron primeros en el Grupo C que compartieron con México, España y Brasil. Ya en las fases de eliminación directa, le ganaron 2-1 a Corea del Sur en octavos de final, 3-1 a Estados Unidos en cuartos y 5-4 en los penales a Francia en semis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este título representa otro gran paso en la evolución que está teniendo a nivel selecciones Marruecos, que en el Mundial de Qatar 2022 se había convertido en el primer africano en alcanzar las semifinales.

