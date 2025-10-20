urgente24
¿Relator o coach ontológico? Hartazgo con Pablo Giralt por su monólogo motivacional

Los futboleros se han pronunciado nuevamente en contra de Pablo Giralt, relator de Telefe. Las despiadadas críticas son por su narración en la final del Sub-20.

20 de octubre de 2025 - 08:54
Foto: Cortesía Página 12﻿.

La Albiceleste se encontró en una situación que no había enfrentado en todo el certamen: estar abajo en el marcador. Así y todo, logró ser una de las vallas menos vencidas con solo cuatro tantos recibidos. El arquero Barbi se quedó con el guante de oro a mejor arquero. No fue el único premio, ya que Milton Delgado ganó el botín de bronce.

Marruecos campe&oacute;n del Sub-20. Foto: @FIFAWorldCup.

Marruecos campeón del Sub-20. Foto: @FIFAWorldCup.

El entrenador de la celeste y blanca, Diego Placente, respaldó a sus dirigidos tras la dura derrota.

"El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor", manifestó.

E indicó: "Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores".

Hartazgo con Pablo Giralt: dardos explosivos por su sermón durante el partido

Pablo Giralt, relator de Telefe, señal que transmitió el encuentro para todo el país, sufrió duras críticas durante y después de finalizada la final entre Argentina y Marruecos.

El periodista y conductor de TV realizó un monólogo de más de dos minutos en el que intentó levantarle la moral a los futbolistas del seleccionado juvenil. Sin embargo, las reprimendas no tardaron en llegar...

"En el fútbol toca ganar y toca perder. Argentina ha dejado todo, ha luchado hasta el final. Ya analizamos en la previa que era un rival complicado. Por supuesto que duele, te desgarra el corazón, pero forma parte del aprendizaje. Se pierde más de lo que se gana, estamos demasiado acostumbrados al éxito", comenzó diciendo, de manera muy emocionada.

A los más chicos que están mirando, que sepan que se gana y se pierde, ahora nada borra un recorrido maravilloso, jugando bien al fútbol. Seguiremos soñando cada vez que juegue Argentina en cada partido, en cada desafío en cada torneo. Nada como querer y amar a esta Selección, y a estos colores... no tiene precio A los más chicos que están mirando, que sepan que se gana y se pierde, ahora nada borra un recorrido maravilloso, jugando bien al fútbol. Seguiremos soñando cada vez que juegue Argentina en cada partido, en cada desafío en cada torneo. Nada como querer y amar a esta Selección, y a estos colores... no tiene precio

Hernán Feler también cansó a los televidentes

El relator de TyC Sports mezcla su relato profesional con modismos propios del mundo del streaming como "eduque" y "respeten los rangos", lo que provoca el enojo y el hartazgo de quienes lo oyen.

En el partido ante Uruguay (victoria 1-0 el pasado 21 de marzo en el Centenario), el narrador del canal de Grupo Clarín soltó un "¡Eduque, Cuti, eduque!", mientras el central del Tottenham protagonizaba una trifulca con sus rivales de la 'Celeste'.

Esto se ha convertido en algo habitual por parte de Feler, lo que ha generado una precupación y un debate acerca de quién es menos peor entre él y Giralt, en vistas a la Copa del Mundo 2026.

Para profundizar en el tema, se recomienda leer: 'Repudio masivo a Hernán Feler en Tyc Sports: ¿Qué pasa con Rodolfo de Paoli?'.

