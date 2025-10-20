La Selección Argentina cayó 0-2 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20 y no pudo alcanzar su séptima corona en esta categoría. Fue doblete de Yassir Zabiri para el combinado africano, que dará de qué hablar nuevamente en la Copa del Mundo 2026, a disputarse entre junio y julio. Mucho enojo con Pablo Giralt por su sermón.
¿Relator o coach ontológico? Hartazgo con Pablo Giralt por su monólogo motivacional
Los futboleros se han pronunciado nuevamente en contra de Pablo Giralt, relator de Telefe. Las despiadadas críticas son por su narración en la final del Sub-20.
La Albiceleste se encontró en una situación que no había enfrentado en todo el certamen: estar abajo en el marcador. Así y todo, logró ser una de las vallas menos vencidas con solo cuatro tantos recibidos. El arquero Barbi se quedó con el guante de oro a mejor arquero. No fue el único premio, ya que Milton Delgado ganó el botín de bronce.
El entrenador de la celeste y blanca, Diego Placente, respaldó a sus dirigidos tras la dura derrota.
"El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor", manifestó.
E indicó: "Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores".
Hartazgo con Pablo Giralt: dardos explosivos por su sermón durante el partido
Pablo Giralt, relator de Telefe, señal que transmitió el encuentro para todo el país, sufrió duras críticas durante y después de finalizada la final entre Argentina y Marruecos.
El periodista y conductor de TV realizó un monólogo de más de dos minutos en el que intentó levantarle la moral a los futbolistas del seleccionado juvenil. Sin embargo, las reprimendas no tardaron en llegar...
"En el fútbol toca ganar y toca perder. Argentina ha dejado todo, ha luchado hasta el final. Ya analizamos en la previa que era un rival complicado. Por supuesto que duele, te desgarra el corazón, pero forma parte del aprendizaje. Se pierde más de lo que se gana, estamos demasiado acostumbrados al éxito", comenzó diciendo, de manera muy emocionada.
Hernán Feler también cansó a los televidentes
El relator de TyC Sports mezcla su relato profesional con modismos propios del mundo del streaming como "eduque" y "respeten los rangos", lo que provoca el enojo y el hartazgo de quienes lo oyen.
En el partido ante Uruguay (victoria 1-0 el pasado 21 de marzo en el Centenario), el narrador del canal de Grupo Clarín soltó un "¡Eduque, Cuti, eduque!", mientras el central del Tottenham protagonizaba una trifulca con sus rivales de la 'Celeste'.
Esto se ha convertido en algo habitual por parte de Feler, lo que ha generado una precupación y un debate acerca de quién es menos peor entre él y Giralt, en vistas a la Copa del Mundo 2026.
