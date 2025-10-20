¿Relator o coach ontológico? Hartazgo con Pablo Giralt por su monólogo motivacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1980091068193673639&partner=&hide_thread=false "ESTOY ORGULLOSO DE ELLOS"



Diego Placente sobre los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 luego de la derrota ante Marruecos:



"Hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, está claro. Aceptar la derrota es importante también. Estoy orgulloso de ellos". pic.twitter.com/OI8py43NOg — dataref (@dataref_ar) October 20, 2025

Hartazgo con Pablo Giralt: dardos explosivos por su sermón durante el partido

Pablo Giralt, relator de Telefe, señal que transmitió el encuentro para todo el país, sufrió duras críticas durante y después de finalizada la final entre Argentina y Marruecos.

El periodista y conductor de TV realizó un monólogo de más de dos minutos en el que intentó levantarle la moral a los futbolistas del seleccionado juvenil. Sin embargo, las reprimendas no tardaron en llegar...

"En el fútbol toca ganar y toca perder. Argentina ha dejado todo, ha luchado hasta el final. Ya analizamos en la previa que era un rival complicado. Por supuesto que duele, te desgarra el corazón, pero forma parte del aprendizaje. Se pierde más de lo que se gana, estamos demasiado acostumbrados al éxito", comenzó diciendo, de manera muy emocionada.

A los más chicos que están mirando, que sepan que se gana y se pierde, ahora nada borra un recorrido maravilloso, jugando bien al fútbol. Seguiremos soñando cada vez que juegue Argentina en cada partido, en cada desafío en cada torneo. Nada como querer y amar a esta Selección, y a estos colores... no tiene precio A los más chicos que están mirando, que sepan que se gana y se pierde, ahora nada borra un recorrido maravilloso, jugando bien al fútbol. Seguiremos soñando cada vez que juegue Argentina en cada partido, en cada desafío en cada torneo. Nada como querer y amar a esta Selección, y a estos colores... no tiene precio

Hernán Feler también cansó a los televidentes

El relator de TyC Sports mezcla su relato profesional con modismos propios del mundo del streaming como "eduque" y "respeten los rangos", lo que provoca el enojo y el hartazgo de quienes lo oyen.

En el partido ante Uruguay (victoria 1-0 el pasado 21 de marzo en el Centenario), el narrador del canal de Grupo Clarín soltó un "¡Eduque, Cuti, eduque!", mientras el central del Tottenham protagonizaba una trifulca con sus rivales de la 'Celeste'.

Esto se ha convertido en algo habitual por parte de Feler, lo que ha generado una precupación y un debate acerca de quién es menos peor entre él y Giralt, en vistas a la Copa del Mundo 2026.

Para profundizar en el tema, se recomienda leer: 'Repudio masivo a Hernán Feler en Tyc Sports: ¿Qué pasa con Rodolfo de Paoli?'.

