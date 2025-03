La doble vara de Pablo Giralt: JP Varsky sí, Cristian Camiño no

Racing Club PERDIÓ CINCO de los últimos SEIS PARTIDOS en el Torneo Apertura 2025:



0-2 vs. Estudiantes de La Plata.

2-0 vs. Boca Juniors.

0-1 vs. Tigre.

2-3 vs. Argentinos Juniors.

2-3 vs. San Lorenzo.

0-1 vs. Huracan. pic.twitter.com/QKpuVcXTaC