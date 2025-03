4ta. derrota del campeón Racing Club e Independiente lo espera tras vencer a San Lorenzo

Embed

Racing 0 vs. Huracán 1

En el estadio Presidente Perón, Eric Ramírez marcó el 0-1 a los 24'. Y Racing Club no lo pudo empatar. Esto significa una desventaja anímica para visitar el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Su entrenador Gustavo Costas, molesto por la derrota, habló: “Sin jugar bien, no merecimos perder. El gol nos lo hicimos nosotros mismos con una distracción. Ganar la Recopa Sudamericana fue hermoso pero hay que dejarla de lado y volver a ganar. Todo Sudamérica habla de vos y te relajás sin darte cuenta. No hay excusas, tenemos que dejar la Recopa de lado y empezar a ganar”.

La 'Academia' nunca puso en emergencia al 'Globo', cuyo arquero argento ecuatoriano, Hernán Galíndez, recibió más amenazas de peligro que disparos al arco.

En cambio el arquero local, Gabriel Arias, no estuvo bien ante el disparo del ex Gimnasia y Esgrima, Ramírez, a quien se la sirvió el mediocampista Matjko Miljevic luego de anticipar al defensor Germán Conti.

Precisamente el chileno Arias dijo:

“No nos superaron en gran forma, ellos tuvieron un orden que no le encontramos la vuelta por momentos. Hay que volver a las bases”.

“Hay que trabajar más, hay que volver a tener esa energía que tuvimos antes en el torneo. Cada partido Racing tiene que ganar, hay que convencerse que esto es ganar, ganar y ganar”.

“Agachar la cabeza y trabajar. Se nos viene un partido muy duro el fin de semana y hay que ganar como sea”.

Y pudo ser 0-2 porque cerca del final, el árbitro Sebastián Martínez anuló otro gol a Huracán, porque dijo que el balón había salido del terreno en la acción previa.

En cuanto a los entrenados por Frank Darío Kudelka alcanzaron el 5to. lugar del Grupo A, y recibirán a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Festeja Independiente

'El Rojo' de Avellaneda le ganó 1 -2 a San Lorenzo en el 'Nuevo Gasómetro'.

Por ahora, Independiente es único puntero de la Zona B, con 20 puntos, a la espera del resultado del partido entre Talleres y Rosario Central.

Y San Lorenzo, se mantiene 3ro., con 17 unidades.

Fue el visitante quien convirtió primero: el mediocampista Lautaro Millán ubicó el balón junto al palo derecho del guardameta Orlando Gill. Fue 0-1.

A los 20', el árbitro Nazareno Arasa marcó penal por una falta del defensor Kevin Lomónaco sobre el delantero Alexis Cuello. Y Andrés Vombergar marcó el 1-1.

A los 42', Nazareno Arasa volvió a pitar un tiro penal pero esta vez para Independiente por un supuesto golpe del defensor Jhohan Romaña a Lomonaco. El remolino fue intenso, incluyendo al DT del local, Miguel Ángel Russo.

Entonces intervino el VAR, que llamó al árbitro para que revisara las imágenes, y entonces no fue penal.

A los 75', en el mejor momento de San Lorenzo, Loyola superó al arquero Rodrigo Rey: 1-2.

A los '80, desesperado, Russo envió al campo de juego al español Iker Muniain, quien se recupera de un desgarro.

Durante el alargue, el VAR volvió a exigirle al árbitro Arasa que revisara una jugada: el balón golpeó el brazo de Romaña, pero el árbitro interpretó que no fue intencional.

