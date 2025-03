Gastón Edul se olvidó de sacarse la camiseta de su equipo para opinar

image.png

Gastón Edul, durante el encuentro y después, se olvidó de algunas polémicas...:

"Lucas Novelli, el VAR, desvirtuó el partido entre San Lorenzo e Independiente. Protagonista de un partidazo. Hizo que Arasa cobre un penal que no fue y después Arasa cobró uno para Independiente que tampoco había sido. Dos contactos mínimos. Ninguno era penal. Cobraba los dos o ninguno.", dijo el periodista de TyC Sports y ahora Olga

Luego, el más chico de los hermanos analizó: "San Lorenzo 1-2 Independiente fue un muy buen partido. Se llegaron los dos. Independiente jugó mejor el primer tiempo y se fue empatando. Cuando mejor estaba San Lorenzo, hizo el gol Loyola. El arbitraje de Novelli y Arasa fue tan errático que cobró el único penal que no fue. Era penal de Romaña y no cobró. No era penal a Lomonaco y lo cobró. Al revés. Braida fue la figura de SLO; Millán, Angulo y Cedrés estuvieron muy bien. CAI estuvo a la altura de visitante y llega puntero a la fecha 10."

image.png

Se ve claramente como omite hablar de las polémicas en contra del Rojo. Es cierto que era penal de Romaña pero también fue polémico el off side de Hidalgo y la posible roja a Loyola (autor del segundo gol).

Hace algunas semanas, Flavio Azzaro había confirmado que Edul es hincha del club de Avellaneda: " porque es de Independiente", le había justificado a Davoo Xeneize en una nota mano a mano.

Continuidad de Independiente y San Lorenzo

El equipo de Julio Vaccari, puntero de la zona B, se enfrentará nada menos que a Racing en la próxima jornada. El Clásico de Avellaneda se jugará el próximo domingo 16 de marzo desde las 16 horas en el Libertadores de América.

San Lorenzo, buscará volver al sendero del triunfo el próximo viernes 14 de marzo a las 21 horas cuando se enfrente a Godoy Cruz en Mendoza.

