Federico Beligoy rodeado: Entre el arbitraje, ARCA, ¿Tapia y Toviggino?

Facundo Tello y los asistentes del VAR decidieron que NO hubo infracción.



pic.twitter.com/UJ0J5RwuKy — dataref (@dataref_ar) March 3, 2025

Si bien el clásico tuvo otras cuestiones (gol en off side de la Academia o no expulsión a Tripichio), no fue el único encuentro con situaciones que generaron indignación.