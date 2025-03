Sebastián Domínguez pegó el portazo: frío ¿saludo? de Vélez para despedirlo

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. De los 9 partidos que dirigió, ganó solo uno y por Copa Argentina. Por eso es que Vélez es el único equipo de todo el Torneo Apertura que, junto con Aldosivi, no han triunfado en lo que va del certamen. Es más, el Fortín tiene una peor estadística y es que aun no ha marcado goles.

Por Copa Argentina, recientemente venció a Midland con un gol de penal de Braian Romero, pero no dio más certezas que esa a la hora de ser efectivo en el área.

Esta noche de domingo, tras la derrota ante Huracán por 2 a 0, los hinchas explotaron y pidieron que echen a Sebastián Domínguez y también que se vayan los dirigentes de la comisión directiva.

El enojo de los Hinchas de #Velez frente a las instalaciones del club pidiendo por la RENUNCIA de Sebastián DOMÍNGUEZ y cánticos contra la Dirigencia.



March 3, 2025

Luego del partido, el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, declaró muy apenado por el presente del equipo pero también respaldó al DT:

Seba es un técnico que labura todos los días, le mete y está siempre con buena predisposición Seba es un técnico que labura todos los días, le mete y está siempre con buena predisposición

Luego agregó: "Me da mucha bronca que estemos pasando este momento todos. Sabemos que esto se sostiene a través de resultados. El fútbol es así, es muy injusto y muy ingrato por momentos".

