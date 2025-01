Sebastián Domínguez quiere un Vélez competitivo y marcó 4 objetivos para 2025

Vélez comienza un nuevo capítulo aunque quizás no como hubiese preferido o hubiese imaginado tras un gran año como lo fue el 2024. Jugó 3 finales, ganó una y fue el equipo que más puntos acumuló en el año de todos los clubes de Primera División. Todo eso fue con Quinteros, y hoy Quinteros no está. Entre dirigencia y DT no se pusieron de acuerdo. Por eso quien hoy ocupa el lugar de mando es Sebastián Domínguez.