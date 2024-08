Lo que Twitter no sabe sobre Sebastián Domínguez y su Tigre

Sebastián Domínguez y la identidad de Tigre: el potencial de un equipo que puede llegar a ser más

image.png Florián Monzón se despachó con un hat-trick ante Unión

Lo que esos tuiteros no saben es que el Tigre de Sebastián Domínguez tiene pasajes de buen fútbol que permiten observar un claro trabajo del entrenador y su cuerpo técnico. Hasta ahora, las consecuencias de ello no eran lo suficientemente contundentes como para llevarse una victoria tan holgada como la de Unión por 5 a 1, pero incluso en los partidos que perdió o empató dejó huellas sobre lo que puede llegar a ser como equipo.

En Tigre, poco a poco, se observa una identidad. Repite patrones de juego que lo van volviendo un conjunto reconocible, y, lo que no es menor, también ambicioso. Los primeros tiempos del elenco del Matador suelen ser mejores que los segundos tiempos. En ellos, sale a jugar los partidos con un estilo que busca ser intenso en los duelos y presionar alto sobre el rival.

Contra Unión, ese plan de partido le salió bien. El elenco del Kily González, uno de los animadores del campeonato y que podía haber quedado puntero del torneo si vencía a Tigre, se quedó sin respuestas frente al planteo rival.

Tigre, además, tiene un estilo claro: dominar desde la posesión. Con Gonzalo Maroni como eje del equipo (y lo está haciendo bien, se lo ve cómodo y protagonista), busca ser el personaje principal del encuentro. Le gusta atacar, y lo hace bien, sobre todo, a través de su banda derecha, con Martín Ortega buscando constantemente la proyección por fuera para terminar con un centro.

Lo que Twitter no sabe es que este Tigre no juega mal. El problema es que no ven sus partidos.

