Coscu reabrió la polémica: Defendió a Kun Agüero y le pegó a Davoo Xeneize

Al día siguiente, Agüero apareció en X para continuar el conflicto. De igual manera, ese mismo viernes, todo parecía haberse solucionado.

Disculpas Davoo Xeneize y Kun Agüero

Ambos postearon en X que el tema estaba solucionado.

Primero Agüero dijo: "Recién hablamos con Davo y quedó todo aclarado. Como gente de bien que somos dejamos todo en claro, nos pedimos disculpas y ya está todo ok."

Luego, quien aclaró la situación fue Davoo: " Bueno, ahora que ya pasó un poco el revuelo, quiero agradecerles por todos los mensajes de banca que me enviaron, me sorprendió muchísimo recibir tanto cariño. Sinceramente no me interesa que haya bardo y jamás quise que así sea, por eso, después de todo el quilombo, pude hablar con el Kun y es un tema que está completamente terminado. Gracias a todos y nos vemos en el próximo stream."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DavooXeneizeJRR/status/1827311478837297325&partner=&hide_thread=false Bueno, ahora que ya pasó un poco el revuelo, quiero agradecerles por todos los mensajes de banca que me enviaron, me sorprendió muchísimo recibir tanto cariño.



Sinceramente no me interesa que haya bardo y jamás quise que así sea, por eso, después de todo el quilombo, pude hablar… — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) August 24, 2024

Coscu reabrió la polémica

Todo parecía haberse terminado pero Martín Pérez Disalvo habló sobre esta situación en un stream propio. Allí comentó una actitud que no le gustó de David Quint y defendió al Kun.

Primero que nada contestó en referencia al pedido de mucha gente que se meta a defender a Davoo cuando el Kun lo estaba criticando: No me iba a plantar un carajo, porque él estaba caliente y yo nunca lo vi así, y yo no sabía cómo iba a reaccionar"

Luego, abrió nuevamente la polémica haciendo alusión a algo que dijo el streamer hincha de Boca: "Davo en un momento estaba en pij..., y en un momento le dijo yo por lo menos sé de qué cuadro soy. Y eso es una banda, innecesario. Es un montón"

Y allí fue cuando defendió al Kun: "yo sé que es ultrafanático de Independiente. Siempre está llamando al club, haciendo cosas por el club y yo he escuchado conversaciones que tiene para ayudar a los pibitos, para llevarle camperas."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1827899723694403599&partner=&hide_thread=false “Davo”



Por este comentario de Coscu sobre Davi: “En un momento estaba en pija Davo, y le tiró al Kun ‘yo al menos se de qué club soy’, y eso es un montón”. pic.twitter.com/0Ug9Dlu4xn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2024

