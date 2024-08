ESPN limpió al Pollo Vignolo del partido más importante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/chinoodisio/status/1820854844028006666&partner=&hide_thread=false Nicolás Ramírez será el árbitro del Clásico

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Pablo Echavarría pic.twitter.com/tJBvdSwW5Q — Chino Odisio (@chinoodisio) August 6, 2024

Esta fue la historia en los últimos 5 encuentros:

Copa Liga Profesional 2024 Independiente 0-1 Racing Club

Copa Liga Profesional 2023 Racing Club 0-2 Independiente

Liga Profesional 2023 Independiente 1-1 Racing Club

Liga Profesional 2022 Racing Club 1-0Independiente

Copa Liga Profesional 2022 Independiente 1-2 Racing Club

Embed - ¡LA ACADEMIA SE ADUEÑÓ DEL CLÁSICO DE AVELLANEDA EN EL LDA! | Independiente 0-1 Racing | RESUMEN

Reemplazo del Pollo Vignolo en ESPN

El encuentro entre Racing e Independiente será transmitido tanto por ESPN Premium como por TNT Sports. La página de X Puntaje Ideal (que brinda información sobre los canales y los periodistas que transmiten los partidos en TV.) confirmó que en TNT la dupla para el Clásico estará conformada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Puntaje_Ideal/status/1826659638156427553&partner=&hide_thread=false @giraltpablo y @JPVarsky será la dupla para la transmisión del CLÁSICO DE AVELLANEDA por TNT Sports el próximo domingo (17:00hs)#LPFxTNTSports - @TNTSportsAR pic.twitter.com/GwTErYhgvo — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) August 22, 2024

Por el lado de ESPN Premium llegó la sorpresa. Por lo general, encuentros de esta envergadura son transmitidos por la dupla Pollo Vignolo-Diego Latorre pero en el caso del Clásico de Avellaneda, Puntaje Ideal avisó que no será así.

Mariano Closs- Marcelo Espina será quienes reemplacen al Pollo y a Gambeta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Puntaje_Ideal/status/1826654306919219512&partner=&hide_thread=false Mariano Closs y Marcelo Espina será la dupla para la transmisión del CLÁSICO DE AVELLANEDA por ESPN Premium.



Racing vs. Independiente se jugará este domingo desde las 17:00hs. pic.twitter.com/ZpFTnJp7Lp — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) August 22, 2024

Esta semana, el programa ESPN F90 estuvo en boca de todos por el conflicto entre Chavo Fucks y Juan Román Riquelme. Al día siguiente de la discusión (es decir ayer 21 de agosto) Vignolo no estuvo en el aire. El motivo de que el conductor no estuvo en su programa fue que estaba en viaje hacia Belo Horizonte, donde Boca define el pasaje a cuartos de final de Conmebol Sudamericana ante Cruzeiro. ¿Será que ESPN quiere que el Pollo descanse o hay otro motivo por el cual no relata Racing vs Independiente?

Seguí leyendo en Golazo24

Ni debutó: Marcelo Gallardo borró a un jugador de Demichelis

La increíble respuesta a Gastón Edul que se hizo viral en X (ex Twitter)

River hizo bandera una histórica frase de Boca y generó polémica

Bomba en Racing: Diego Milito candidato y no quiere ser SAD

El anuncio de Cristiano Ronaldo que rompió la internet

Augusto Batalla explotó contra Marcelo Moretti que lo desmintió