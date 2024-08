Augusto Batalla explotó contra Marcelo Moretti que lo desmintió

AUGUSTOBATALLAEXPLOTOCONTRAMARCELOMORETTIQUELODESMINTIOFOTO2.jpg El arquero Augusto Batalla disparó contra el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, por no permitir su vuelta a Boedo pero el club lo desmintió.

“Si no hubiera querido volver a San Lorenzo le hubiese dicho a Marcelo que no me interesaba y que mi intención era otra. Tenía mis motivos para ir. Cada vez que me llamen voy a tener el teléfono abierto, porque fue el lugar que más me marcó en mi vida, donde fui más feliz, pero uno como jugador necesita que sea recíproco y no se dieron los tiempos necesarios para que la operación se dé”, aseguró luego. “El mercado pasado me llamaban todo el tiempo antes de las elecciones pero después recién el 29 de diciembre cuando salió lo mío con Granada, parece que están esperando a que salga algo para llamarme”, completó.