¿Las SAD ponen en peligro La Scaloneta? Javier Milei desafía a la FIFA

Los artículos de FIFA y el impacto sobre las SAD

En el artículo 14, señala las obligaciones que tienen las federaciones miembro (en este caso, AFA): "De conformidad con el artículo 19 de estos Estatutos, administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos".

Además, en ese artículo 19 al que hace mención, se expide sobre lo que denomina "independencia de las federaciones miembro y sus órganos". Allí establece cuatro puntos, a saber:

Todas las federaciones miembro administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros .

. Los órganos de las federaciones miembro se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección o los nombramientos.

La FIFA no reconocerá a ningún órgano de una federación miembro que no haya sido elegido o nombrado de acuerdo con las disposiciones del apartado 2. Esta disposición es también válida para los órganos elegidos o nombrados con carácter interino.

La FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo.

Expuestas estas cuestiones, se desprende que FIFA no reconocerá el forzamiento del Gobierno de Milei para incluir las SAD en el fútbol local. Es decir, para la FIFA no serán válidas las SAD en el país, porque no fueron elegidas a partir de AFA sino que ha sido una injerencia de terceros.

La pregunta que se desprende a partir de esto, entonces, es: ¿Qué represalias podría tomar FIFA sobre AFA? Es posible que la víctima directa sea la Selección Argentina. ¿Cómo? No se sabe. ¿Expulsión de las competencias? Podría ser una posibilidad. Algo parecido se barajaba cuando el Gobierno español decidió intervenir la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) tras escándalos de corrupción.

