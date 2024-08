Rompen todo: Cambió el himno de la Champions League

Une grande réunion Les grandes et les meilleurs! Eine groBe sportliche Veranstaltung the main event: Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten, These are the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

En castellano dice lo siguiente:

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Cambios himno Champions League

Si, lamentablemente este mítico himno sufrirá de algunas modificaciones, lo cual generó incontables quejas en redes sociales. Ya había resistencia al nuevo formato y esto hizo que la repercusión sea aún mayor.

La letra seguirá igual y rítmicamente, hay algunos acordes que se cambiarán. Y se nota.

Este himno se canta en todas las canchas de Europa y es un importante ícono de la competición de clubes más importantes del viejo continente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TorresErwerle/status/1826322846240674059&partner=&hide_thread=false Cambiaron el himno de la Champions.



No lo puedo creer. pic.twitter.com/TP6wUDRWtQ — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) August 21, 2024

Comienzo y formato de Champions League

Falta menos de un mes para que comience la fase de grupos de la Champions League de la temporada 24-25. Comenzará el 17 de septiembre de este año y la final será el 31 de mayo de 2025 Allianz Arena de Múnich.

El sorteo será el próximo 29 de agosto y por primera vez será de forma "computarizada".

En cuanto al formato, hay modificaciones respecto a lo que esta competición nos tiene acostumbrados. En vez de 32 equipos serán 36 los que jueguen. Se cancela lo que se considera la "fase de grupos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/partidazocope/status/1825906958626443358&partner=&hide_thread=false El nuevo formato de la Champions 24/25



36 equipos en un mismo grupo

8 partidos clasificatorios

4 en casa

4 fuera



1º al 8º, directamente a octavos

9º al 24º, play-off previo

25º al 36º, eliminados



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/rgAGYjLzIf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2024

En la siguiente edición estarán todos los equipos en el mismo grupo y cada club jugará 8 partidos (en vez de los 6 que jugaba en las ediciones anteriores).

Serán 4 partidos de local, 4 de visitante y del 1° al 8° pasan directamente a octavos mientras que del 9° al 24° habrán playoffs. Del 25° al 36° quedarán directamente eliminados.

La intención de UEFA es que hayan partidos importantes previo a las instancias finales.

