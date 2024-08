ESPN post Riquelme: Ausencia de Pollo Vignolo y castigo a Chavo Fucks

Allí Riquelme reaccionó y le dijo al Pollo Vignolo, conductor del programa : "Sebastián, si ese señor me va a hablar mal yo no voy a hablar más... te mando un abrazo Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande.A mi no me reta ni mi viejo".

El presidente de Boca abandonó el móvil como si de Intrusos se tratase y generó un gran revuelo.

Ausencia de Pollo Vignolo y castigo a Chavo Fucks

Hoy 21 de agosto es el día después del escándalo de ESPN y hay dos situaciones para remarcar luego de lo que sucedió con Juan Román Riquelme y ese ya famoso móvil.

Lo primero a remarcar es que Pollo Vignolo estuvo ausente como conductor. ¿El motivo? Federico "Negro" Bulos, estuvo al mando de ESPN F90 y avisó que Vignolo se ausentó en el piso debido a que está viajando a Belo Horizonte para relatar la vuelta de Conmebol Sudamericana entre Cruzeiro y Boca.

Por otro lado, la otra cosa que llamó la atención, es que Federico Bulos sea el conductor ante la ausencia de Vignolo. Ese lugar suele ser para Chavo Fucks ¿será que en ESPN lo castigaron por desperdiciar la nota con Riquelme?

image.png

Más notas de Golazo24

San Lorenzo sin Copa Libertadores: el gesto de Battaglia y bronca contra el árbitro

Boca: Se lesionó Edinson Cavani y es baja para la vuelta

AFA extendió el cierre del mercado de pases: ¿Cuándo termina?

AFA extendió el cierre del mercado de pases: ¿Cuándo termina?

Marcelo Gallardo dejó en evidencia a Ponzio, Patanián y Francescoli

Después de Riquelme, el Chavo Fucks se la pudrió a Flavio Azzaro