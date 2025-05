La miniserie de 9 episodios que te obsesiona con cada nuevo misterio

image.png Si buscás una miniserie atrapante, con casos intensos y personajes que te dejan pensando, esta es imperdible. Ya está disponible en Netflix y no podés dejarla pasar más.

Scott Frank, el creador de la serie (el mismo de The Queen’s Gambit), armó una historia con personajes que se odian, se entienden, y de a poco se terminan convirtiendo en algo parecido a un equipo. "Matthew simplemente encajaba perfecto en este personaje... podía mostrar emociones sin volverse sentimental", le dijo Frank a Tudum. Y Goode, chocho con el papel, agregó: "Es la segunda vez que Scott me da un rol que nadie más me hubiera dado".