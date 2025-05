La miniserie de 8 episodios que te deja preguntándote a quién creerle

Por su lado, Biel y Banks también producen además de actuar, y eso se nota en el nivel de detalle: cada personaje está bien trabajado, nada queda suelto. Hay una exploración muy piola sobre los vínculos familiares, los errores que no se perdonan y hasta qué punto se puede reconstruir una relación cuando todo está roto. Además, el guion está cargado de tensión, con vueltas de tuerca que no ves venir y momentos donde no sabés en quién confiar.

En resumen: si te gustan las historias de crimen bien contadas, con personajes bien desarrollados y un misterio que se va desarmando de a poco, La mejor hermana es una serie que no podés dejar pasar. Ideal para maratonear con un cafecito en una mano y la paranoia en la otra.

