Ojo con esta miniserie: 8 episodios que te vas a clavar en un finde

La producción es de The Mediapro Studio, que también tiene los derechos de venta mundial, y el resultado visual es impresionante: una Barcelona que parece otra, filmada casi como un personaje más. Calles vacías, luces frías, planos largos... Todo te mete en un clima denso y atrapante que te recuerda a pelis como Zodiac o Seven. No por nada, los productores dijeron que “con esta serie llevamos el thriller a otro nivel”.

Más allá de lo policial, hay una crítica social fuerte. Y es que la serie pone el foco en los que viven al margen y que, en medio del encierro general, quedaron aún más expuestos. Como dijo Arcarazo, el creador: "El virus era invisible, como el sufrimiento de quienes viven sin techo”. Y ese es el verdadero corazón de la historia: la maldad que se esconde a plena vista, mientras la mayoría mira para otro lado.

Con 8 episodios intensos y una historia en donde la tensión, el dolor y la humanidad se mezclan, El mal invisible es una de esas series que vale la pena ver con atención... y con las luces prendidas.

