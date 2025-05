Esta miniserie de 8 episodios es justo lo que necesitás ver este finde

Lo que dicen los que saben: elogios y comparaciones

La crítica la recibió muy bien desde el principio. En Radio Times fueron directos: "Una experiencia como ninguna otra, con una saludable dosis de giros impactantes e interpretaciones estelares (...) Sale con éxito de la sombra de 'Big Little Lies' y 'The Undoing'". No es poca cosa, teniendo en cuenta que compite con otras bombas de HBO y Netflix.

Decider, más efusivo, tiró: "Es la clase de serie donde es imposible escoger a un personaje favorito porque todos son demasiado buenos. El resultado es una serie tan adictiva y deliciosamente empalagosa como 'The White Lotus'". Desde Diario Milenio fueron un poco más intelectuales y destacaron el ritmo pausado pero con contenido: "Es televisión gourmet, lenta, reflexiva, como de cine independiente (...) Dentro de estos esquemas es buenísima, y aunque muchos no lo crean, hay un mercado ansioso de consumir este tipo de materiales".

La realidad es que Nueve Perfectos Desconocidos te atrapa, te incomoda y te deja pensando. Cada personaje tiene su historia, su herida, su búsqueda. Y aunque el spa suene a excusa, es el escenario perfecto para exponer lo peor (y a veces lo mejor) de cada uno. Sí, es raro. Pero raro del bueno. Ideal para maratonear ahora en Prime Video y debatir después.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Con solo 5 episodios, esta miniserie ya conquistó a toda la crítica

Tiene 3 episodios y es la miniserie más intensa que vas a ver

La miniserie de 10 episodios que es la nueva joya del streaming

La miniserie de 8 episodios que tenés que ver esta semana sí o sí