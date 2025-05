Tiene 3 episodios y es la miniserie más intensa que vas a ver

En febrero de 2024, Ruby fue condenada a entre 4 y 30 años de cárcel por abuso infantil agravado. Y esta nueva miniserie de Disney+, titulada acertadamente "El diablo en la familia: La caída de Ruby Franke" (o en inglés, "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke") ya arranca con ese terrible momento del nene tocando timbre, y sigue desarmando la mentira, con videos inéditos, entrevistas al exesposo y los hijos grandes, Shari y Chad, que se animan a contar todo. Shari directamente no le dice "mamá", le dice "Ruby", y la frase que tira en uno de los episodios es un baldazo de agua: "Llegué a entender el mal de una forma que la mayoría de la gente no".