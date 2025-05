La ambigua respuesta de Cuti Romero solo explica una cosa: Atlético de Madrid

Cuti Romero tardó demasiado en volver y no pudo ocultar su emoción Romero, capitán de los Spurs

"Fue una temporada dura para nosotros, la verdad que nos merecíamos terminar así porque nadie sabe lo que pasa puertas adentro del club, pero más allá de todo siempre damos la cara. Tuvimos demasiados lesionados, y siempre se habló mal de este equipo, del técnico y la verdad que hoy cerramos muchas bocas", dijo el zaguero ex Belgrano de Córdoba.

"Pero más alla de eso estamos muy contentos porque hicimos un buen partido, nos merecíamos terminar así. Creo que cerramos una temporada que parecía que estábamos mal pero cerramos una gran temporada con un título, campeón de Europa".

Cuti Romero, Champions, Tottenham y Atlético de Madrid: ¿Qué futuro le espera?

Cuando le preguntaron por la Champions League la que accedían la próxima temporada, no profundizó demasiado. "Campeón de Europa y a la Champions, que es un premio muy gordo", le señaló el periodista. Y Cuti Romero respondió: "Sí, por eso te digo, parecía un mal campeonato pero lo cerramos de la mejor manera".

Quedó ahí. Quizás como capitán y líder de los Spurs, podría haber proyectado un poco más la próxima temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que para el Tottenham será temporada de Champions.

Bien podría leerse como una puerta abierta que deja Cuti Romero a un futuro que, aun, no está definido. Los rumores están instalados desde hace meses y, aparentemente, es un gran anhelo del Cholo Simeone poder sumarlo al Atlético de Madrid.

Hace poco le preguntaron a Julián Álvarez sobre esa posibilidad y no se escondió: "¡Ojalá! Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo, para mí. Compañero de selección y una gran persona. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo".

Además, Cuti Romero también señaló: "Me entregué al 100 por esta camiseta, y por el cariño que me dan día a día en el club me demuestran que me quieren mucho. Logré un objetivo muy grande, la verdad que el Tottenham hacía muchos años que no levantaba un trofeo y vine con esa mentalidad de hacer historia. Al final de la única manera de dejar mi nombre grabado era así y lo logré así que estoy muy contento". ¿Suena a despedida?

