La decisión de Guardiola con Echeverri generó ruido y más preguntas que certezas

Pep Guardiola argumentó la inesperada ausencia de Echeverri en el City

Pep Guardiola explicó su decisión en conferencia de prensa post duelo vs. Bournemouth, brindando detalles que sorprendieron a más de uno. No porque lo del entrenador catalán no tuviese lógica, pero después de su debut ante el Palace resultó llamativa la ausencia del jovencito surgido de la cantera de River.