Récord brutal del Liverpool de Mac Allister campeón que deja chiquito al City

Liverpool: buen scouting, bajas inversiones

Donde no presenta cifras descomunales con respecto a sus pares es en el ranking de gastos económicos que ha hecho esta temporada. De hecho, los Reds ocupan el puesto Nº11 entre los clubes de la Premier League que más invierten.

Su propietario desde 2010, Fenway Sports Group, no se destaca por invertir: pagó 300 millones de libras esterlinas (US$ 380,7 millones) y aplicó 136 millonas de libras esterlinas (US$ 172,5 millones). Un total de 436 millones (US$ 553,3 millones), muy lejos de los grandes inversores de la Premier League.

Liverpool, el mejor de todos

El que lidera esa tabla es el Chelsea, con 2500 millones de libras esterlinas; lo sigue Manchester City, con 1300 desembolsadas, y cierra el top 3 el Arsenal, con 1000.

El Liverpool campeón se encuentra en el puesto 11 y eso tiene una explicación. Su gran trabajo de scouting lo llevan a realizar incorporaciones de futbolistas o miembros del staff técnico (como Arne Slot, el entrenador) con mucho criterio. Incorporaciones que no necesariamente representen números rimbombantes o golpes de mercado.

Arne Slot, el gran acierto Red

Con Arne Slot han dado en la tecla. Y eso que no era fácil, ya que significaba inaugurar un nuevo capítulo tras la era Jürgen Klopp. A Slot lo trajeron del Feyenoord, donde también se había consagrado campeón, y supo adaptar su estilo a la estructura que había dejado Klopp.

De hecho, el DT neerlandés se transformó en el quinto entrenador en ganar la Premier League en su primera temporada. Comparte ahora mesa con Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini y Antonio Conte.

Para Alexis Mac Allister representa el segundo título con la camiseta del Liverpool. Ya se había coronado con la Copa de la Liga la temporada pasada. En los festejos, el volante de la Selección Argentina sacó una bandera de Argentina que decía "La Pampa", provincia de origen del futbolista.

