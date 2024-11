Liverpool FC lidera la Premier League sin invertir mucho dinero

premier-league.jpg Interesante trabajo de la web The Athletic.

Sin embargo, en el historial completo de la liga, Manchester United es el más ganador: 20 campeonatos y 17 subcampeonatos. Le sigue Liverpool FC, con 19 campeonatos y 15 subcampeonatos.

Detrás Arsenal FC, con 13 campeonatos y 11 subcampeonatos.

Y luego Manchester City, con 10 campeonatos y 6 subcampeonatos.

liverpool.jpg El Liverpool ganó la Liga de Campeones en 2019.

Un caso interesante

Si Liverpool FC se quedara otra vez con la liga no sólo alcanzaría al United como el más ganador sino que sería un caso curioso. En el ranking de inversiones que elaboró The Athletic, es el Nº11. Su propietario desde 2010, Fenway Sports Group, no se destaca por invertir: pagó 300 millones de libras esterlinas (US$ 380,7 millones) y aplicó 136 millonas de libras esterlinas (US$ 172,5 millones). Un total de 436 millones (US$ 553,3 millones), muy lejos de los grandes inversores de la Premier League.

Fenway Sports Group (FSG), de Boston (Massachusetts, USA) le compró a los también estadounidenses Tom Hicks y George Gillett, quienes habían hundido al Liverpool en lo financiero.

FSG -John W Henry y Tom Werner fueron los fundadores pero hoy gestiona Mike Gordon-, ya era dueño de los Red Sox de la liga de béisbol profesional.

Aparte de las inversiones iniciales, que ayudaron a la reconstrucción de la tribuna principal de Anfield, FSG no invierte dinero desde la temporada 2015/2016. The Athletic: "De hecho, se devolvió dinero para reducir las cantidades adeudadas a FSG entre 2017 y 2020."

La inversión total de FSG en Liverpool es baja considerando sus proyectos de ampliación de la tribuna de Anfield Road y la construcción de un nuevo centro de entrenamiento.

Sin embargo, RedBird Capital Partners compró 10% de la empresa que controla Liverpool FC por US$ 735 millones en 2021. Sus finanzas se encuentran sólidas. En 2022, por motivos varios, FSG consideró vender sus acciones en Liverpool FC pero luego no lo hizo.

chelsea.jpg Los copropietarios del Chelsea, Todd Boehly y Behdad Eghbali, con Raheem Sterling en julio de 2022.

El contraste

Todo lo contrario es Chelsea FC, cuyos propietarios desde 2022, BlueCo, pagaron 2.500 millones de libras esterlinas (US$ 3.160 millones) y aplicaron 146 millones de libras desde que se quedaron con el club del ruso Roman Abramovich, sancionado injustamente por el Reino Unido: en la guerra entre Rusia y Ucrania, Londres decidió obligarlo a vender y marcharse de la isla por tener negocios con Vladimir Putin.

Sin embargo, la gestión de BlueCo todavía no consigue los éxitos de Abramovich, cuya ausencia provoca melancolía en los fans.

BlueCo es el empresario estadounidense Todd Boelhy y la firma de capital privado Clearlake Capital, con participaciones de Mark Walter y Hansjorg Wyss.

La deuda (1.500 millones de libras / US$ 1.900 millones) contraída con Abramovich se canceló en el momento de la compra, pero se registraron otros 146 millones de libras (US$ 185 millones) de préstamos adeudados al grupo matriz.

Habrá que amortizar el dineral.

city.jpg El City ganó la Champions League en 2023. El entrenador Pep Guardiola (der.) acaba de renovar contrato por otra temporada.

El más exitoso

En los recientes 15 años, el club más exitoso de la Premier League es el Manchester City, que es el Nº2 en volumen de inversiones, con 1.500 millones de libras. Desde 2008 propiedad del City Football Group, que controla un fondo de inversiones de Abu Dhabi que pagó una 'bicoca' (200 millones de libras / US$ 253,8 millones), aplicó una financiación de 1.300 millones de libras (US$ 1.650 millones), tema polémica, que provocó una investigación y 2 demandas, de las que una -por 'fair play' financiero- está en curso.

Abu Dhabi United Group, del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, desarrolló un proyecto global desde la compra de un descalzado City a Thaksin Shinawatra, el ex primer ministro de Tailandia. Ya es propietario de más de una docena de clubes en el mundo.

The Athletic: "La riqueza del nuevo propietario transformó al City y lo llevó a la cima del fútbol europeo. La Premier League nunca ha conocido una fuerza más dominante, pero los primeros años del jeque Mansour se caracterizaron por una enorme inversión. 6 años consecutivos (2009-2014) trajeron inyecciones de efectivo de más de 150 millones de libras, llevando el gasto total a más de 1.000 millones, o 5 veces el precio por el que se compró el Manchester City. También se alega que el City incumplió las normas de gasto de la Premier League en 115 ocasiones al intentar alcanzar la cima del fútbol inglés, algo que niegan enérgicamente, pero la financiación de los propietarios ha sido nominal en los últimos años. Los ingresos anuales de más de 700 millones de libras reflejan el City moderno y autosuficiente. El City está cerca de estar libre de deudas y ya no acepta préstamos de accionistas".

Un interrogante

¿Qué sucede con el Arsenal FC, propiedad de Kroenke Sports and Entertainment (KSE) desde 2011?

Stan Kroenke quería ingresar al negocio desde 2007, y pagó 1.000 millones de libras (US$ 1.269 millones) y aportó 259 millones (US$ 328 millones) adicionales.

En el interín batalló contra el uzbeko-ruso Alisher Usmanov, a quien terminó de eliminar del club en 2018 al comprarle el 30% que conservaba Usmanov por un precio desconocido.

Hubo que esperar hasta 2019 para que Kroenke ejecutara una inversión directa en la construcción de un equipo competitivo: 259 millones de libras en forma de préstamos de accionistas al final de la temporada 2022-2023.

Pero Kroenke todavía no ganó nada.

---------------------

Más notas en Golazo24

Neymar a Santos: César Luis Merlo vs Fabrizio Romano

Gastón Edul confirmó qué pasará con Leandro Paredes de cara a 2025

Renunció Martino y Messi se quedó sin DT

Mundial de Clubes: El motivo por el cual podría suspenderse