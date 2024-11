CGT dialogista puso en stand by el paro que fogonea Pablo Moyano

La idea no fue desestimada, aunque la conclusión casi unánime fue que no hay espacio para una nueva medida de fuerza antes de que termine el año. “No está en nuestra agenda”, recalcó un líder de la CGT, publica el medio porteño

Más allá de esa decisión, la dirigencia de la CGT resolvió pedirle una reunión a Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y flamante presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con la idea de inaugurar una nueva etapa en sus tradicionales relaciones con los máximos referentes de la Iglesia.

Participaron del encuentro cegetista

Héctor Daer (Sanidad),

Andrés Rodríguez; (UPCN)

Gerardo Martínez (UOCRA)

Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento)

José Luis Lingeri (Obras Sanitarias)

Sergio Romero (UDA)

Rodolfo Daer (Alimentación)

Alejandro Amor (municipales porteños)

Julio Piumato (judiciales)

Jorge Sola (seguros)

Cristian Jerónimo (vidrio) y

Miguel Paniagua (espectáculo público).

Más contenido en Golazo24

Selección Argentina: el golpe de Fox Sports que expone a ESPN y TyC Sports

Chile regala entradas para el partido con Venezuela y estallan sus hinchas

Renunció Martino y Messi se quedó sin DT

Mundial de Clubes: El motivo por el cual podría suspenderse