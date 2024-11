Más motosierra, menos ñoquis en Chubut: Afuera 168 cargos políticos

Luego sumó

Si no tomamos la decisión, desde el Estado, de ponerle un punto final de estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual. No es una decisión menor: este censo, que se hizo por primera vez en la provincia, nos da las herramientas para hacer un Estado más eficiente Si no tomamos la decisión, desde el Estado, de ponerle un punto final de estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual. No es una decisión menor: este censo, que se hizo por primera vez en la provincia, nos da las herramientas para hacer un Estado más eficiente

Sobre los valores desprendidos del Censo, el Gobierno de Chubut tomó la decisión de cesantear al 0,3% de los 46.000 empleados públicos de la provincia "por no ir a trabajar", sancionar administrativamente al 13% "por no realizar el censo", y la suspensión salarial del 1,3% " por encontrarse en situaciones laborales irregulares".

El gobernador remarcó

Otro compromiso que asumimos desde el principio fue que se acaben las avivadas en nuestra provincia. Es muy importante porque hay un cambio cultural que implica que los representantes de los trabajadores del Estado representen, justamente, a los que se levantan temprano para ir a trabajar Otro compromiso que asumimos desde el principio fue que se acaben las avivadas en nuestra provincia. Es muy importante porque hay un cambio cultural que implica que los representantes de los trabajadores del Estado representen, justamente, a los que se levantan temprano para ir a trabajar

Por último explicó:

"Hay agentes adscriptos cobrando un sueldo provincial, pero que están fuera de la provincia: eso está mal y va a seguir estando mal. Esos casos se van a eliminar sin importar"

