Ignacio Torres "borrador que está dando vueltas sobre la ley de bases no es oficial"

-tratamiento en comisiones de senadores

-aprobación en el recinto de senadores

Cabe señalar que hasta el momento, el gobierno de La Libertad Avanza no pudo aprobar una sola norma en el parlamento argentino,

Para el mandatario patagónico: "e l Pacto de Mayo debería ser un tratado federal con el aporte de los gobernadores. Queremos ir hacia un esquema más justo. La matriz fiscal de Argentina es centralista y se achica cada vez más la masa coparticipable. En la realidad, somos una nación profundamente unitaria”.

Con respecto a la mayor diferencia que mantienen el oficialismo y la oposición con respecto a la llamada "ley ómnibus" expresó:

“No estamos aún de acuerdo con la idea de retrotraer ganancias como se nos ha planteado. En ese capítulo no hay acuerdo. Podríamos analizar un gravamen progresivo que no afecte tanto a los trabajadores”.

Ignacio Torres

¿La provincia de Chubut irá a juicio por los jubilados?

Ignacio Torres también abordó la polémica sobre el congelamiento de los fondos que la Casa Rosada debería enviarle a los pasivos de los estados sub nacionales que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

“Si la provincia de Chubut se viera afectada y no se respetara el pacto fiscal de 2017, vamos a ir a la justicia para reclamar esos fondos. Firmamos un acuerdo hace un par de meses con el ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano, para cobrar ese dinero. Pero, la plata todavía no llegó. Creo que nos quieren pagar a valores históricos, sin ajustes, y eso es probable que termine en un juicio en la Corte Suprema”.

“El gobierno nacional niega que se hayan cortado los envíos, pero no dice nada sobre que intentará congelarlos” cerró Torres.