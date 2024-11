No es verdad esto que dicen de la vasectomía, según urólogo

Hombre próstata.jpg

¿La vasectomía afectará mi vida sexual?

Ahora bien, una de las dudas más frecuentes acerca de la vasectomía es sobre las posibles consecuencias en la vida sexual del hombre. Sin embargo, el urólogo ha desmontado uno de los mitos más extendidos acerca de la esterilización masculina. ¿Afecta la relaciones sexuales?

La experiencia sexual de los hombres, según Peinado, no cambia después de la vasectomía porque no afecta los niveles de testosterona ni el deseo sexual.

"La vasectomía no provoca una disminución de la libido, lo que permite a los hombres mantener sus relaciones sexuales sin interrupciones", ha apuntado el especialista.

La vasectomía tampoco afecta las erecciones. El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, de los de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) lo indican.

"La vasectomía no afectará su vida sexual. No disminuye el deseo sexual porque no afecta a la producción de la testosterona, la hormona masculina. Tampoco afecta la capacidad para tener una erección o eyacular semen. Dado que los espermatozoides constituyen una cantidad muy pequeña del semen, no notará una diferencia en la cantidad de semen que eyacula".

De todas maneras, el doctor Peinado dice que los hombres deben tomar una decisión bien informada sobre la vasectomía y asegurarse de que se ajusta a sus objetivos personales y de planificación familiar.

Finalmente, he aquí otros mitos sobre la vasectomía que los expertos dicen que hay que desterrar: "Después de la vasectomía, ya no se eyacula", "la vasectomía protege contra las enfermedades de transmisión sexual", "la vasectomía afecta la masculinidad", y "la vasectomía afecta el cáncer de próstata".

---------------

Seguí leyendo en Urgente24

Advertencia urgente sobre aplicaciones de citas y sexo riesgoso

Este té puede "funcionar" como afrodisíaco natural para hombres, según estudio

El mito sobre Viagra que la mayoría cree y debe dejar de hacerlo

Este ejercicio de relajación vaginal ayuda a calmar el dolor en el sexo

Si quiere tener más sexo, duerma bien: Este estudio lo confirma