Pase explosivo: Marcelo Longobardi se peleó con Jonatan Viale y abandonó el aire

Longobardi SE LA PUDRIÓ TODA a Joni Viale EN VIVO: "¿POR QUÉ NO HABLAN DE ESTO?" pic.twitter.com/NxjIqsEN49 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 19, 2024



A raíz de la nota que había hecho con el Jefe de Gabinete es que posteriormente al comunicador se lo notó molesto con su colega quien, de cara a dar inicio a su programa, trató de distender el clima junto al humorista Tarico aunque no lo consiguió. Sin embargo, al intentar abordar el tema sobre el primer año de mandato de Javier Milei, el comunicador le retrucó: "No me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa".