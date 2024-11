Respira TN: Tras renuncia de Sergio Lapegüe, otro periodista confirmó su continuidad

"Sergio Lapegüe renunció hoy a TN, bueno y al noticiero de Canal 13, luego de 34 años", comenzó anunciando Ángel de Brito. "Renuncia indeclinable. No se prende ni se apaga más la luz”, agregó haciendo alusión a Prende y apaga, ciclo con el cual supo brillar y aclaró: "Va a seguir en la televisión y es probable que esté en América TV. Tiene muchas ofertas”.

Sergio Lapegüe confirmó la primicia

Desde La Nación se pusieron en contacto con Sergio Lapegüe quien accedió a confirmar la primicia que lanzó Ángel de Brito y afirmó que se sumará a la pantalla de América TV. "En 34 años tuve muchos llamados de distintos canales, pero este año particularmente me llamaron de muchos, de distintos. Y estoy feliz porque me consideran y me siguen llamando a mis 60 años", contó.

Y posteriormente agregó:

Tengo una propuesta interesante de América para hacer varios programas en el canal de aire, no en el cable. Yo no quería competir con Tempraneros, que es un programa que yo inventé hace diez años Tengo una propuesta interesante de América para hacer varios programas en el canal de aire, no en el cable. Yo no quería competir con Tempraneros, que es un programa que yo inventé hace diez años

Sobre la decisión que tomó, señaló: "Sentí que es el momento de salir de la zona de confort y aceptar desafíos, pero me la juego".

Y luego sumó: "Siempre me quedé por el canal, por la gente que son mis amigos y van a seguir siéndolo, aunque ya no venga a trabajar acá todos los días. Voy a sumar otros".

--------

Más contenido en Urgente24:

Fin de semana largo: Termas a pocos kilómetros de Buenos Aires

La serie alemana que llegó a Netflix y está entre las más vistas

Aerolínea ofrecerá vuelos directos en nuevo destino de Argentina