Novedades sobre Jorge Lanata: Nueva intervención y habló su hija

Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre. Habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no pero avanza bien Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre. Habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no pero avanza bien