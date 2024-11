Arsenal, Tottenham, United y Liverpool complican al Manchester City

La justificación es el dinero perdido por los títulos obtenidos ilegalmente (si es culpable) por parte de Manchester City, ya que este se quedó con títulos y clasificaciones a competiciones europeas que deberían haber sido de otros clubes, entonces piden que se los indemnice por esas pérdidas. Esto no hace más que hundir más al equipo dirigido por Guardiola, ya que Arsenal, Manchester United, Liverpool, y Tottenham no habrían hecho este movimiento si no creyeran que los “Ciudadanos” pueden ser culpables.