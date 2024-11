Récord de Pep Guardiola: 4 partidos seguidos derrotado

La 3ra. derrota fue por la 4ta. fecha de la Champions League: Sporting de Lisboa aplastó 4 a 1 al equipo de Guardiola el 05/11, con hat-trick de Viktor Gyokeres y un gol de Maximiliano Araujo. Antes había abierto el marcador Phil Foden.

La 4ta. derrota ocurrió ahora, ante Brighton & Hove Albion.

Tras el receso por fecha FIFA, el City retomará su actividad en la Premier League ante los 'Spurs' el sábado 23/11.

¿Y el próximo contrato?

Aquí algunas reflexiones de Sam Lee para The Athletic:

"Te despedirán por la mañana", cantaron los aficionados del Brighton & Hove Albion en dirección a Pep Guardiola mientras el Manchester City sufría su cuarta derrota consecutiva.

Es una peculiaridad muy inusual que Guardiola tenga más probabilidades de firmar un nuevo contrato que de recibir un codazo en las próximas semanas, y la gran mayoría de los fanáticos del City estarían encantados con eso.

Pero el hombre que ha convertido al City en una superpotencia del fútbol se enfrenta a uno de los mayores desafíos de sus 9 años de mandato.

“No voy a dar un paso atrás, menos que nunca”, insistió a los periodistas después de la derrota en el Amex Stadium, otro indicio de que pronto podría firmar un contrato por un año. Esa es la sensación dentro del club, o al menos, era la misma hace unos días .

“Más que nunca quiero hacerlo”, dijo el sábado.

El martes, tras la derrota ante el Sporting de Lisboa, se le preguntó sobre la posibilidad de aceptar la selección de Brasil y se mostró del mismo modo: “Más que nunca, quiero ayudar al equipo y devolverlo a su máximo nivel”.

Pep Guardiola, furioso contra FIFA y el calendario: "Jugamos hace 50 horas" Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

Se trata de un parón internacional bastante interesante. Guardiola tiene un tiempo excepcional para decidir si se queda o se va cuando su contrato expire al final de la temporada, pero también para reflexionar sobre por qué su equipo ha perdido cuatro partidos en 11 días. Está contento con el juego de su equipo en tres de esos partidos (la excepción fue la derrota por 2-1 en Bournemouth el fin de semana pasado), pero sabe que las actuaciones no son suficientes.

La causa principal es bastante obvia. Las lesiones suelen pasarse por alto cuando los equipos de primer nivel con grandes presupuestos atraviesan dificultades, pero un vistazo a la alineación del City y al banco de suplentes en Brighton demuestra lo limitadas que son las opciones de selección de Guardiola.

El City no se ha mostrado como él mismo en esta época del año antes de resurgir de todos modos, pero Guardiola dijo que esta racha es diferente. “En términos de resultados, puede ser similar, el punto es que no tenemos los jugadores”, dijo. “Los cuatro defensores centrales están lesionados. Y Rodri , el mejor jugador, no está allí. Kevin De Bruyne está lejos de su mejor nivel. Jeremy Doku está lesionado. Jack Grealish está lesionado. Puedes hacerlo por un partido, pero para ser consistente, no puedes”.

Reveló que Nathan Ake y Manuel Akanji no pudieron jugar en absoluto a pesar de estar en el banquillo: Ake tiene un problema en el tendón de la corva y Akanji "dijo que no podía moverse en el entrenamiento" del viernes, según el entrenador.

“Parece que me estoy quejando, pero no es eso. Jugamos muy bien, pero si me preguntas, '¿Cómo se compara con temporadas anteriores?', en temporadas anteriores, teníamos el equipo”.

Doku se lesionó después de la victoria por 2-1 contra el Wolverhampton Wanderers hace tres semanas, volvió para dos apariciones breves la semana pasada y ahora está de baja nuevamente. Dias está de baja por una lesión en la pantorrilla debido a jugar demasiado fútbol. Ake tuvo una lesión en el tendón de la corva a principios de temporada, regresó y ahora está de baja nuevamente. Akanji ha estado reemplazando mientras esto sucedía y también ha sucumbido. Guardiola destacó que Kyle Walker "no está listo para los 90 minutos en absoluto", como ha sido evidente en los últimos dos partidos de liga.

Eso genera algunas preocupaciones de que incluso aquellos que regresen pronto podrían tardar un tiempo en recuperar su nivel. Ilkay Gundogan ha escapado a una lesión, pero no ha sido el jugador que era antes de dejar el City. Phil Foden ha estado mejorando y necesitará volver a su nivel de finales de la temporada pasada para marcar una mayor diferencia.

Bernardo Silva resumió el problema a mitad de semana: “Incluso cuando jugamos bien, no marcamos nuestras oportunidades y encajamos goles con demasiada facilidad”. Lo mismo ocurrió el sábado: el City podría haber ido con un par de goles de ventaja al descanso, pero no logró seguirle el ritmo al Brighton después del descanso.

“Tenemos un partido más antes del parón internacional, que sin duda nos vendrá bien”, había dicho Bernardo antes del partido contra el Brighton. Después, Guardiola dijo que sería bueno para todos salir y no verse, y espera que la situación de las lesiones se arregle pronto.

"Cuando los jugadores regresen y podamos sumar algunas cualidades individuales al equipo, volveremos", dijo Guardiola.

Pero "estar ahí" es lo mínimo que Guardiola exige: que sus jugadores se comprometan y den lo mejor de sí. Están comprometidos en el campo, pero eso no parece ser suficiente para "estar ahí", debido a las lesiones.

“Me gustaría que todo el equipo peleara y si alguien lo gana, pues enhorabuena, no regalarlo porque no estamos”, afirma. “Tengo esa sensación de que no estamos, no podemos hacerlo cada 3 días con la situación que tenemos”.

manchester city.jpg Manchester City, además, podría recibir una sanción histórica.

Esto fue en respuesta a una pregunta sobre si su era en el City está llegando a su fin, lo que da una idea de la atmósfera dentro del Amex después del final del partido.

"Me encantaría tener a los jugadores", continuó, antes de plantear el oscuro espectro de la caída del City como lo han hecho los demás ganadores de la Premier League desde 2012.

“Ya lo dije antes, el Liverpool con Jurgen (Klopp) después de ganar la Champions League y la Premier League tuvo a Virgil van Dijk lesionado durante seis meses, un año, muchas lesiones y se fue a la Europa League (quedándose fuera de los cuatro primeros puestos de la Premier League en la temporada 2022-23). Necesitamos (jugadores) para hacerlo, pero ahora no lo tenemos”.

Entonces, ¿es hacia ahí hacia donde se dirigen las cosas? ¿O es tan simple como que los jugadores están regresando y el rendimiento está mejorando?

Han habido algunos rumores de descontento; Guardiola ha insinuado que quería que algunos de sus jugadores ausentes hicieran un mayor esfuerzo para estar disponibles, mientras que la situación actual con Grealish y su convocatoria a Inglaterra es una fuente de frustración.

A pesar de los buenos momentos, los resultados serán tan frustrantes para los jugadores que el parón internacional representa un escape bienvenido.

De cualquier manera, no es como si el City tuviera una reedición suave en 15 días. Tendrán al Tottenham Hotspur en casa y luego al Liverpool fuera, con un partido de Liga de Campeones, aunque sea indulgente, pero igualmente importante, contra el Feyenoord en el medio.

No es exagerado decir que si la situación actual continúa en esos partidos (el City juega bien incluso durante gran parte del tiempo, pero no logra mantener la energía), tendrá dificultades para sumar puntos en los partidos de liga. Tampoco es una exageración decir que una vez que esos jugadores regresen (salvo Rodri, que se perderá toda la temporada), la preocupación por estos días oscuros probablemente parezca bastante tonta. No es exagerado decir que si la situación actual continúa en esos partidos (el City juega bien incluso durante gran parte del tiempo, pero no logra mantener la energía), tendrá dificultades para sumar puntos en los partidos de liga. Tampoco es una exageración decir que una vez que esos jugadores regresen (salvo Rodri, que se perderá toda la temporada), la preocupación por estos días oscuros probablemente parezca bastante tonta.

Sigue habiendo incertidumbre sobre la rapidez con la que esos jugadores recuperarán su forma física. Una serie de encuentros contra Nottingham Forest , Crystal Palace , Juventus , Manchester United y Aston Villa hasta Navidad no dejará mucho margen de error.

----------------------

Más notas en Golazo24

La mafia de los operativos policiales en el fútbol

Finde de clásicos: Días, horarios y TV y todo el fútbol

Perú en crisis: el lamento de Jorge Fossati y la detención de Agustín Lozano

Racing: Hinchas en pie de guerra contra Diego Milito y Fernando Marín