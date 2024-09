Pep Guardiola, furioso contra FIFA y el calendario: "Jugamos hace 50 horas"

¿Su argumento? El siguiente: "Jugamos hace 50 horas. No voy a correr ningún riesgo con la Premier League ni con la Champions League", señaló Pep Guardiola.

Pep Guardiola

"No vamos a desperdiciar energías. No podemos manejar el calendario", añadió Pep Guardiola. El malestar de Pep Guardiola va en sintonía con los reclamos acerca de gran parte del mundo fútbol. De hecho, el sindicato de futbolistas FIFPRO ya denunció a la FIFA hace algunos meses. "la conducta de la FIFA infringe la legislación de la UE en materia de competencia y, en particular, constituye un abuso de posición dominante", argumentaron por la gran cantidad de partidos que deben jugar.

