El antecedente que agrava la situación del Manchester City

Luego de esto habrá que ver qué tipo de sanción financiera (y a sus dueños) le cabe para saber si el club desaparecerá o si bajará a divisiones del ascenso, pero no a segunda, puede llegar a desaparecer de las 4 primeras categorías, ya que son las que se consideran profesionales, o sea que podría caer a la 5º División. Esto le pasó a otros clubes pero no por sanciones sino porque se fueron a la quiebra, como en el caso de Napoli y Parma en Italia.

manchester-city-juicio-sanciones.png El diario inglés The Telegraph reflejó las sanciones que puede recibir Manchester City.

Los cargos en contra de Manchester City

Manchester City enfrenta un juicio por 115 cargos en su contra, los cuales sucedieron entre 2009 y 2018, y fueron revelados por la Premier League a principios de 2023. Eso convierte al juicio como algo sin precedentes, por la cantidad y la gravedad de los cargos.

De las 115 acusaciones que deberá afrontar, 54 son por falta de trasparencia en la información financiera. Es fundamental cumplir con esto para los clubes ya que es lo que hace al cumplimiento del Fair Play financiero, si esto no está claro entonces se pone en riesgo el club. Además, enfrenta 14 cargos adicionales por no proporcionar informes financieros exactos sobre la compensación de jugadores y entrenadores durante las temporadas en cuestión, y 35 cargos relacionados con el incumplimiento de las investigaciones lideradas por la liga. Estas últimas son las más graves ya que delatan la culpabilidad del club inglés al no querer cooperar del todo con la investigación de la Premier League. El resto de los cargos son por cosas varias.

El juicio puede llegar a durar hasta dos meses, pero el veredicto final se conocerá recién en el segundo trimestre de 2025. En caso de ser culpable el Manchester City recibirá sanciones que lo dejarán al borde del abismo, y será un fallo histórico para el fútbol mundial.

Más notas en Golazo24

Fuertes videos de Néstor Ortigoza golpeando a su expareja y San Lorenzo le exigió la renuncia

Toti Pasman "ridículo": Yanina Latorre se metió en la demanda contra la serie de Di María

Cómo le está yendo a Martín Demichelis en Monterrey

Daniel Osvaldo chicaneó a Boca y le tiró flores a Marcelo Gallardo