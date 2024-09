Toti Pasman "ridículo": Yanina Latorre se metió en la demanda contra la serie de Di María

Antes de las declaraciones de Yanina Latorre, Toti Pasman explicó su punto de vista. En línea con esto, afirmó: “De ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María ni a Jorgelina. Pero sí, me estoy asesorando para ver si puedo ir contra la productora que hizo el comercial y contra Netflix que es su socia. También hablé con un psicólogo porque cuando Jorgelina dice ‘a estos angelitos liberalos, a Tito-que es Toti- todavía no’, está liberando a los 45 millones de argentinos, pero a Toti va a seguir escrachándolo, señalándolo y la verdad que no me parece bien”.

Embed - Yanina le respondió a Toti Pasman | #Yanina1079

La promoción que derivó en la bronca de Martín Liberman y Toti Pasman contra Di María

Para promocionar la serie, Netflix lanzó un video que se convirtió en furor: un grupo de “criticadores anónimos” se reunía para una especie de “rehabilitación”. Entre ellos, aparecieron dos personajes muy parecidos a los periodistas Juan Carlos Toti Pasman y Martín Liberman, quienes fueron muy duros con Di María en el pasado.

En el video, uno de los personajes, que se parecía a Toti Pasman, comenzó la reunión diciendo: “Hola, a todos soy Tito”. La respuesta del grupo fue: “Hola Toti”. Luego, una mujer hizo una referencia a la famosa frase de Diego Armando Maradona, “la tenés adentro”, que Pasman recibió tras la clasificación de Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010.

Mientras el personaje imitador de Pasman continuaba su discurso, recordó que había insistido en que Di María no debía jugar más, pero se mostró sincero al admitir que entre 2014 y 2018 no lo soportaba. La guía de la charla lo interrumpió para evitar que se desbordara, haciendo eco de cuando Pasman se arrodilló en “El Show del Fútbol” para pedirle al técnico Lionel Scaloni que no convoque más a Di María.

La furia contra Ángel Di María

En otro momento del video, una mujer confesó haber tenido una recaída y admitió que, a pesar de su arrepentimiento, había criticado a Di María recientemente: “Perdón, pero la última temporada jugó 58 partidos, metió 19 goles y dio 18 asistencias, ¡qué hijo de puta!”.

Finalmente, un personaje que se parecía a Martín Liberman se presentó hablando desde atrás: “Hace 951 días dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Pero la verdad que me la mandó a guardar”. En “LAM”, Fernanda Iglesias mencionó que los periodistas estaban considerando acciones legales: “Están viendo de asesorarse para iniciar acciones legales. Están ofendidísimos los dos. Para mí las dos cosas están bien, el periodista dice lo que se le canta y Di María y la mujer que se vengan. El problema para los dos periodistas, si quieren hacer algún tipo de acción legal o juicio, es que están dementes, porque es humor, no es que dice directamente sus nombres, no pueden hacer juicio por esta pavada”.

¿Por qué Martín Liberman y Toti Pasman querrían demandar a Di María por la serie de Netflix?

“¿Esto al Colorado y a Tito o Toti, ¿no les cayó bien?”, le preguntó Ángel de Brito a Iglesias tras mostrar el corto, y ella le contó que ambos periodistas “están asesorándose para ver de iniciar acciones legales”.

“¿Con Cebolla?”, le preguntó De Brito a su panelista, que le contestó que “con abogados serios”, a minutos de haber hablado sobre la demanda que le quiere iniciar Alejandro Cipolla a LAM en nombre de Morena Rial.

“Hablé con ellos y están ofendidísimos”, declaró Fernanda Iglesias, mientras Yanina Latorre le recordaba que Di María “estuvo más ofendido con las cosas que dijeron”. “Pero esto es como una burla”, expresó Iglesias, y agregó que “ningún periodista puede hacer que saquen a un jugador de la Selección”.

Tras contarle acerca de las “operetas de la TV”, Ángel De Brito retrucó: “Si quieren hacer acciones legales están dementes porque no va a pasar nada porque es humor”.

La venganza de Jorgelina Cardoso y su lista contra los periodistas que criticaron a Di María

La promoción del documental recuperó la ya famosa “lista de Jorgelina”, de la que ella aseguraba tener un registro de todos los periodistas deportivos que habían destrozado a su esposo.

En ese contexto, la publicidad parodia a varios de los mayores críticos de Di María en una reunión de “Criticadores Anónimos”. El primero en hablar es “Tito”, una clara referencia a Toti Pasman. A continuación, un hombre pelirrojo referencia a Martín Liberman y, finalmente, aparece la propia Jorgelina Cardoso tachando nombres de una lista, donde se puede leer “Flavio A.” es decir, Azzaro.

¿Dónde se puede ver la serie de Ángel Di María?

La serie documental sobre la vida de Ángel Di María se estrenó este último jueves 12/09, se llama “Romper la Pared” y se puede ver a través de la plataforma paga Netflix. La misma está compuesta por tres capítulos que resumen la carrera del histórico jugador argentino.

Embed - Ángel Di María: Romper la pared | Tráiler oficial | Netflix

