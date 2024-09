Luis Majul evadió la polémica pero liquidó a Viviana Canosa: "Nadie es tan importante"

"Que diga lo que quiera, yo me puedo mirar al espejo todos los días, estoy muy bien. No tengo ningún problema con ella", precisó

Sumado a esto, desmintió que Canosa no hubiera continuado al aire por tener una postura opositora. "¿Vos creés que en esta radio no se critica a Milei? Por supuesto es más difícil decir: 'Yo pedí un horario y no me lo dieron'. Los que decidimos somos nosotros", aseguró.

"Le dijimos: 'Vivi, el horario que vos querés no está'. Ella mintió. Por suerte había testigos. Yo le dije: 'Viviana, en cualquier otro horario, ¿querés?'. Y contestó: 'No, de ninguna manera'", continuó.

En ese sentido, afirmó que, si bien en El Observador intentan "acomodar los intereses de la radio" con los de los trabajadores, "siempre los intereses de la radio van a estar primero". Por último, Majul calificó la situación como "una boludez" y concluyó picante:

Nadie es tan importante. La gente te pone y te saca. Desinflemos el ego. Yo soy una persona coherente, no te miento, no digo lo que no es. Cada unos construye su carrera como quiere y como puede Nadie es tan importante. La gente te pone y te saca. Desinflemos el ego. Yo soy una persona coherente, no te miento, no digo lo que no es. Cada unos construye su carrera como quiere y como puede

Yanina Latorre contó por qué Majul echó a Viviana Canosa

El pasado sábado (14/09) Viviana Canosa debutó en Radio Rivadavia y mediante una dura editorial lanzó fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei, al respecto opinó Yanina Latorre, y contó cuál fue el verdadero motivo por el cual su colega dejó de trabajar en El Observador.

Luego de que le aclarara a Ángel de Brito que no había escuchado el programa, la panelista de LAM dijo: "Está enojada con Majul. Nosotros fuimos a Punta del Este a presentar la radio juntas. Al final ninguna de las dos trabajó en la radio en el verano", comenzó recordando.

"Menos mal que no lo hizo porque eso que hicieron en Punta del Este fue malísimo para mí. Y terminó no trabajando. Ella dijo que la echó el Gobierno. Yo creo que si ella se va porque se puso en contra de Milei pero no creo que haya sido ni Milei ni el Gobierno", aclaró.

Al respecto de las autoridades de la radio, expresó: "Fueron ellos que son más papistas que el Papa". "Ella se puso muy en contra del Gobierno en una radio donde claramente están a favor del Gobierno", reconoció en Bondi.

