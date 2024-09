Kun Agüero y el particular acuerdo que tenía con Guardiola en Manchester City

Kun Agüero.jpg Kun Agüero en sus épocas en Manchester City

La intensidad que pretendía el entrenador de sus jugadores en la presión al rival encontraba en el Kun Agüero un eslabón un poco más lento. Muchas veces Pep le había pedido al ex Selección Argentina que colaborara más en ese empuje colectivo. Pero al Kun Agüero le costaba.

El pacto entre Kun Agüero y Pep Guardiola: "Ganame los partidos"

Fue así que Pep Guardiola encontró una forma de abordar a Kun Agüero para que él pudiera gravitar. Jamás dudó de sus condiciones técnicas, y así se lo hizo saber. Lo contó el surgido en Independiente en su canal de streaming, en el que también aseguró: "Para mí el mejor entrenador del mundo es Guardiola".

Luego, contó el acuerdo que hizo con el catalán: "¿A mí Guardiola sabés qué es lo que me decía? Me decía: ´Yo no te voy a hacer correr porque no sos de ir a presionar, no sos de ir a hacer desgastes defensivos. Pero yo te voy a pedir una sola cosa: ganame los partidos. Yo te saco la presión, pero ganame los partidos. El talento está, pero necesito más, más, más".

