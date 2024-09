Sexo: Por favor, no hagas más estas cosas cuando uses condón

Por más famoso que sea el condón o preservativo no todas las personas saben qué hacer y qué no hacer con esta pequeña y delgada funda que cubre el pene. El condón es un método de barrera. Ayuda a impedir embarazos no deseados y previene el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual. Pero, ¿Cuáles son los errores más comunes cuando se usa el condón en el sexo?