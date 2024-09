Amazon desata una revolución con la IA y amenaza con dejar sin trabajo a miles

Amazon no está solo en esta carrera. Gigantes como Google y startups como Runway y Luma ya están metiendo fichas en el juego de la generación de video con IA. Incluso se rumorea que OpenAI, el creador de ChatGPT, está por lanzar su propia tecnología de video llamada Sora.

Pero no todo es color de rosa en este nuevo mundo digital. Las preocupaciones sobre derechos de autor y el uso ético de la IA están a la orden del día. Amazon promete proteger a sus clientes de posibles demandas, pero el debate legal recién está empezando.

Embed - How to use Amazon Ads Video generator