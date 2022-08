Sexo: Si usas así el condón masculino, lo estás haciendo mal

No revisar el aire

Todos los condones tienen una cantidad de aire dentro del paquete, esto asegura que se preserve adecuadamente, dice la revista GQ. Entonces -agrega- si no tiene aire es probable que haya sido perforado, o quizá es por el tiempo, pero se recomienda no usarlo si no se siente lleno ya que puede romperse de forma más sencilla.

Abrirlo con los dientes o tijeras

No uses los dientes ni tijeras para abrir el paquete de condones, dice la organización Planned Parenthood. Y es que esto puede resultar en un condón roto. Abre los condones con cuidado para no dañarlos.

No presionar la punta

Otro error común es sólo deslizar el condón en el pene sin apretar el espacio de la punta, que es el receptáculo para el esperma, detalla GQ. Y explica: Lo que sucede es que, si no se presiona el aire en ese espacio, se puede guardar el aire entre el pene en esa burbuja y cuando se eyacula puede romperse por el impulso del aire.

Usar un lubricante inadecuado

Piénselo dos veces y evite usar productos a base de aceites, como aceite para bebés, lociones, vaselina o aceite de cocina, ya que pueden romper el condón, advierten los CDC. En su lugar, use lubricantes a base de agua o silicona para evitar que se rompa.

Darle vuelta al condón

Si te colocas el condón al revés accidentalmente, no lo des vuelta para volver a usarlo. Abre uno nuevo, indica Planned Parenthood. Pero, para que esto no pase, asegúrate de que el condón está listo para desenrollarlo en la dirección correcta: el borde debe estar hacia afuera, de manera que parezca un pequeño gorro y se desenrolle fácilmente.

Reutilizar el condón

Planned Parenthood advierte: Los condones no pueden reutilizarse. Usa un condón nuevo cada vez que tengas sexo vaginal, oral o anal. También, usa un condón nuevo si cambias de un tipo de sexo a otro (por ejemplo, de sexo anal a sexo vaginal).

Guardarlo en un lugar erróneo

Otro error muy común. Los CDC recomiendan no guardar los condones en su billetera ya que el calor y la fricción los pueden dañar. Por el contrario, guarde los condones en un lugar fresco y seco.

¿Cómo colocarse un preservativo correctamente?

A continuación, el modo correcto de colocarse y quitarse el condón durante las relaciones sexuales, según los CDC:

Abra y retire el condón de su envoltura con cuidado. Coloque el condón en la cabeza del pene erecto y firme. Si está circuncidado, primero retraiga el prepucio. Saque el aire que se encuentre en la punta del condón. Desenrolle el condón hasta la base del pene. Al terminar las relaciones sexuales, sostenga el condón desde su base. Luego, retírelo mientras sostiene el condón en el lugar. Retire el condón cuidadosamente y tírelo a la basura.

Más contenido de Urgente24

¿Sexo oral sin preservativo? Mira esta advertencia

Ejercicios de Kegel para una erección más fuerte: Qué hacer

5 razones por las que tienes dolor vaginal durante el sexo

¿Disfunción eréctil? He aquí un alimento afrodisíaco potente

Amor sin sexo: ¿Un fenómeno que está ganando terreno?