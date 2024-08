Kun Agüero enamorado de la polémica: Apuntó contra los kirchneristas

Luego llegó el momento en donde le pegó a los "k": "Aprovechando todo esto que pasó, vinieron los periodistas ‘K’ a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar. Son cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo al país. Lo que menos tienen que hacer es hablar. Increíble. Pero bueno, así está Argentina”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1829208141508292985&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Vinieron los K a bardearme": tras su pelea con Davo, el "Kun" Agüero señaló que los kirchneristas son "los que menos pueden hablar" porque son "cómplices de los choreos y la corrupción" que llevan "años destruyendo el país". https://t.co/JiiQ9vjRiJ pic.twitter.com/VuheHFYoUu — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 29, 2024

Después de la gran polémica con Quint (en la que también estuvo involucrado Coscu), mucha gente cuestionó al Kun. Evidentemente, el ex jugador lo tomó como un hecho vinculado a la política.

No es la primera vez del Kun Agüero

El Kun ya había arremetido en oportunidades anteriores contra el kirchnerismo como tal.

Hace algunas semanas, el ex compañero de cuarto de Lionel Messi habló en medio del escándalo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato: "En inglaterra fueron 3 meses que no podíamos salir, en Argentina fueron 1 año y medio". Y luego concluyó : "a mi nadie me regaló nada, entonces yo puedo opinar de lo que sea. Antes me tenía que callar por la imagen del club. Siempre quise opinar y soy bastante honesto y sincero".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OOCprogresismo2/status/1825580479770206460&partner=&hide_thread=false El Kun Aguero apuntó a la amante de Alberto Fernández por visitarlo en Olivos mientras todos los argentinos estaban confinados:



“Antes me tenía que callar por el club, me prohibían hablar”. pic.twitter.com/pq72uLeWyL — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 19, 2024

Una de las banderas que tiene el actual gobierno de Javier Milei, son las SAD. Sergio también se había referido a esto en su momento: "Dale la oportunidad a la gente. Que vaya a votar y decida. ¿O qué, hay miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1814350087738261564&partner=&hide_thread=false "Están cagados porque defienden beneficios propios"



Sergio 'Kun' Agüero defendió las SAD, destacó que "para que los clubes sean privados, sí o sí tienen que votar los socios" y pidió: "Den la oportunidad de que la gente decida". pic.twitter.com/zipYLldTtx — Corta (@somoscorta) July 19, 2024

Estas son algunas de las opiniones que mostró Kun en el último tiempo. Dicho por él, antes no podía hablar mucho porque tenía que cuidar su propia imagen. En el presente, el streamer no tiene problema de opinar y una vez a la semana se mete en una polémica diferente.

