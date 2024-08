Alexis Mac Allister dio su veredicto sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

Otras declaraciones de Alexis Mac Allister

Primero que nada, el volante habló de la ausencia de Jurgen Klopp en Liverpool (el nuevo entrenador es Arne Slot). "Creo que para muchos es diferente y muy raro porque estuvo 9 años, incluso para los hinchas. Yo estuve solo un año, estoy acostumbrado a cambio de entrenador." Luego, habló de Slot: "Tenemos un DT nuevo con mucha ambición y ganas de ganar. El club está en buen camino".

Alexis, luego explicó cual cree que es la mejor posición para él y donde se siente más cómodo: "¿Soy 5? Yo lo que más quiero es poder ayudar al equipo. La temporada me tocó y siento que ayudé y estuve al nivel y lo hice bien. Pero hay una realidad, siempre jugué de 10 o de interno, entonces es muy difícil para mí."

Justamente respecto a su posición en la cancha, el Colo recordó cuando a Scaloni no le gustó como jugó de 5: "El primer partido en que Scaloni me puso de 5, fue el primer partido donde dijo 'No lo pongo más de 5'. La cagada a pedos que me pegó en el entretiempo... Pocas veces vista."

Respecto a Messi, no solamente habló sobre lo que cree que sucederá con Leo en el Mundial 2026. Además, dijo lo raro que se sentirá que tanto él como Ángel Di María no estén presentes en la próxima doble fecha de Eliminatorias: "va a ser raro no tener a nuestras dos figuras más grandes"

