Diego Simeone sacó a Julián Álvarez, lo fulminaron y se defendió

En la misma línea, el relator opinó que el DT “no tiene justificativo, no tiene ningún argumento para el cambio. Primero que Julián no estaba mal, estaba bien. Y además, no tiene el coraje de jugar con Griezmann, Julián y (Alexander) Sorloth. O sea, para él siempre es dos de los tres...”. Y concluyó, con furia: “¡La verdad que no lo entiendo! A Julián, que te cambia el juego, lo tiene que tener siempre. Jugando de local contra Espanyol, que tiene peor equipo que el que ascendió... La verdad que no lo entiendo a Simeone, no tiene razón de ser”.

La explicación de Diego Simeone de porqué sustituyó a Julián Álvarez

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Simeone explicó las razones detrás de sus decisiones tácticas. “Noté que en los últimos 15 minutos del primer tiempo, la intensidad del juego había bajado, y para mantener el ritmo que queríamos en el segundo tiempo, decidí hacer cambios”, declaró el “Cholo” Simeone.

El estratega optó por darle ingreso a Antoine Griezmann en lugar de Álvarez, mientras que Marcos Llorente y Pablo Barrios reemplazaron a Nahuel Molina y Samuel Lino, respectivamente.

En cuanto a la sustitución de Álvarez, explicó que se trató de una decisión estratégica para mantener el control del partido: “Es normal y entendible que la gente se pueda impacientar. Es hincha, aficionado. Si yo fuera aficionado pensaría lo mismo, pero soy entrenador. Cuando un equipo se parte, puede ganar o perder, y a mí no me gusta correr ese riesgo. Prefiero controlar el juego”, señaló, aludiendo a la necesidad de mantener la cohesión en el equipo.

Embed - LALIGA, JORNADA 3 | Rueda de prensa de Simeone tras el Atlético de Madrid 0-0 Espanyol

La actualidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Hay que mencionar que Julián Álvarez apenas tuvo tiempo para descansar después de participar en la Copa América y en los Juegos Olímpicos. Se unió al Atlético de Madrid diez días después de su última competencia el 2 de agosto, lo cual implica que no ha tenido una pretemporada intensa. Al margen de esto, los usuarios inundaron las redes sociales con los clásicos memes. La gran mayoría de reacciones fueron contra el entrenador argentino, Diego Pablo Simeone.

Los mejores memes y reacciones contra el Cholo Simeone por el cambio de Julián Álvarez en el entretiempo:

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO2.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO3.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO4.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO5.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO6.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

DIEGOSIMEONESACOAJULIANALVAREZLOFULMINARONYSEDEFENDIOFOTO7.jpg Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez en el entretiempo del partido Atlético de Madrid y Espanyol de la Liga de España, no le tuvieron piedad.

Más notas de Golazo24

Insultos a Lionel Messi y a Israel: Así hackearon a Kylian Mbappé

Scaloni, entre River y Boca: el lateral que reemplazaría a Nicolás Tagliafico

Fecha FIFA: Lionel Scaloni no podrá contar con Nicolás Tagliafico y Leo Balerdi

Iker Muniain no irá a Sacachispas: el divertido posteo del club en Twitter

A 57 años del Racing de América

Ricardo La Volpe sobre River, Demichelis y Gallardo: "El problema no era el DT"