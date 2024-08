Fecha FIFA: Lionel Scaloni no podrá contar con Nicolás Tagliafico y Leo Balerdi

Nicolás Tagliafico y Leo Balerdi, afuera: ¿a quién buscará Lionel Scaloni?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1828919413300511052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828919413300511052%7Ctwgr%5E2fb008ffb67493c66152def0c6f5d940bc630985%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-5808276344146927452.ampproject.net%2F2406131415000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los defensores Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico serán baja de la convocatoria para los partidos ante @LaRoja y @FCFSeleccionCol por lesión. pic.twitter.com/Amx7sRTwdr — Selección Argentina (@Argentina) August 28, 2024

Los canales oficiales de la Selección Argentina no dieron más detalles, pero las molestias de ambos futbolistas no son de gravedad y la idea es no forzarlos.