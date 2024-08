Ricardo La Volpe sobre River, Demichelis y Gallardo: "El problema no era el DT"

Ricardo La Volpe no acepta comparaciones entre Martín Demichelis y Marcelo Gallardo

Así lo expuso en una entrevista con el programa Fox Sports Radio, donde le consultaron por el presente del club riverplatense. "Decían que Demichelis no jugaba bien, y llegó Gallardo. Pero yo no veo que juegue con el mismo equipo. Ya lleva 5 refuerzos. A ver, no entiendo. No podés comparar cómo jugaba uno y cómo jugaba otro porque a uno le traen 5, 6 refuerzos", declaró, siempre contundente, el ex entrenador de Boca Juniors.

"Entonces el problema no era el técnico, era que le faltaban jugadores. Porque hoy está Bustos, trajeron a Acuña, el central, el volante... no, vos me estás cargando", añadió el bigotón.

