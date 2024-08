Cristiano Ronaldo y una dura arremetida contra Pelé y Di Stéfano

Si bien fue una charla más bien distendida, Ronaldo volvió a mostrarse un tanto arrogante en el video y tuvo una afirmación que causó polémica a nivel mundial.

“Soy el jugador con más goles en la historia y pondré el nivel aún más alto. Quiero alcanzar los 1000 goles, creo que lo lograré a los 41, si no tengo lesiones". Fue lo primero que dijo CR7.

Ante la consulta de Ferdinand por Pelé y Alfredo Di Stéfano, el ex Real Madrid fue contundente: "Obviamente que los respeto. Pero todos mis goles, tienen video para probarlo”.

Cristiano Ronaldo y su retiro

En los últimos días, Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro. A día de hoy tiene 39 años y está muy bien físicamente pero el paso del tiempo es algo natural y la posibilidad de que CR7 no juegue más al fútbol es cada vez más cierta.

“No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años. Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr” dijo la superestrella portuguesa, que cuando fue consultada acerca de su futuro, dijo que no pensó en eso aún pero probablemente no siga vinculado con el fútbol: “No pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo”. Y agregó: “Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca pensé en eso. Me veo haciendo cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SVargasOK/status/1828526649459052800&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo: "Probablemente me retiraré en Al-Nassr. Estoy muy feliz en este club, me siento bien en Arabia Saudita. Quiero continuar aquí. No sé si sucederá pronto. Dos o tres años".



NOW. pic.twitter.com/jEy04ZVlWR — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 27, 2024

Su debut como profesional fue en el año 2002 y desde allí se volvió un ícono en el fútbol mundial. Ha convertido 899 hasta el momento y tiene un palmarés enorme.

