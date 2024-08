La razón por la que Jorge Bermúdez está apartado de Boca

Para más información, leer: 'El sueño de Macri: El Consejo de Fútbol de Boca podría disolverse'.

Jorge Bermúdez, lejos de Boca: dónde está y lo que se sabe de él

Desde hace un buen tiempo que Jorge Bermúdez, gloria xeneize por sus tiempos como jugador, no aparece en TV prestando declaraciones (aunque tampoco a Cascini, Delgado y/o Serna se los ve haciéndolo), ni figura en fotos institucionales, ni tampoco se lo ve en las típicas imágenes de presentaciones de futbolistas o de renovaciones de contrato.

La ausencia del colombiano ha llegado a molestar a los hinchas de Boca Juniors, quienes exigen por su paradero.

image.png Jorge Bermúdez.

Lo cierto es que el ex defensor se encuentra licenciado por la institución de la Ribera. El Patrón está en Colombia desde hace cinco (5) meses por la delicada situación de su padre, quien se enfrenta a un enfermedad "irreversible" y "de carácter grave" según lo que pudo averiguar Urgente24.

Disculpas pero hace 5 meses estoy en Colombia acompañando a mi viejo en una penosa enfermedad de licencia. Veo que mucha gente cree que estoy allá trabajando y no es así. Hoy mi viejo me necesita y aquí estoy a su lado Disculpas pero hace 5 meses estoy en Colombia acompañando a mi viejo en una penosa enfermedad de licencia. Veo que mucha gente cree que estoy allá trabajando y no es así. Hoy mi viejo me necesita y aquí estoy a su lado

"Mi viejo tiene una enfermedad irreversible y de carácter grave. Lo único que puedo hacer por él es acompañarlo y lo estoy haciendo. Le deseo siempre lo mejor al club y quiero que los chicos en cabeza de Román hagan el mejor trabajo", le dijo Bermúdez a Daniel Rodríguez, periodista y productor partidario boquense.

Jorge había estado de licencia en marzo de 2023 por motivos similares (cuidar de su padre, quien ya tenía una situación de salud complicada), permiso que volvió a tener en noviembre del mismo año.

Una confusión

En diciembre de 2022, tres años después de que la fórmula Ameal-Pergolini (que luego se convirtió en Ameal-Riquelme por la renuncia del empresario) ganara las elecciones y que se conformara el Consejo de Fútbol (que tenía como centro a Cascini, Delgado y Bermúdez y que luego se le sumó Serna), comenzó a circular la versión de que Jorge Bermúdez había tomado lejanía de Boca (algunos sugirieron que había renunciado, otros, que había tomado una licencia).

En medio de todas las especulaciones, el Patrón salió a aclarar los tantos:

"No me he tomado ninguna licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad (...) Sigo pendiente de las directrices de nuestro vicepresidente, del Consejo del que soy parte, no me he desvinculado en ningún momento". Luego agregó: "Estoy orgulloso de pertenecer a ese Consejo, al que, si me permiten, voy a apoyar a la distancia hasta que la salud de mis viejos me lo permita".

En la misma línea, Bermúdez sumó su visión sobre el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol: "Tenemos una amistad que va por encima de todo, fue lo que le aclaré en el momento en que le presenté personalmente en una conversación delante del Chelo (Delgado), de Raúl (Cascini) y de Chicho (Serna), la opción que se me estaba dando del problema que tenía, y el deseo que tenía de mantenerme en el Consejo pero de afuera, en una labor internacional, cuando la salud de mis viejos me lo permitiera".

image.png

Un enojo

El 5 de noviembre de 2023, 24 horas posteriores a que Boca pierda la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, Bermúdez subió dos imágenes a su cuenta de X (antes Twitter) que causaron revuelo interno entre los hinchas del cuadro azul y oro.

En ellas se lo ve -junto al ex delantero brasileño Fred- sosteniendo el trofeo más codiciado de América, en la previa al partido en el que los cariocas terminarían por vencer 2x1 a los xeneizes.

La publicación enseguida se llenó de interacciones y varios hinchas de Boca le comentaron el tuit criticandolo. "Innecesario", "¿qué hacés?" y hasta "te amo, pero me parece que no es momento". Aquella, fue una de las últimas apariciones públicas del actual dirigente.

