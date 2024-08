Juan Sebastián Verón tajante: Volvió a respaldar la posibilidad de las SAD

El presidente de la Nación advirtió que irá a fondo con esta cuestión el pasado fin de semana en Súper Mitre Deportivo: "Yo voy a avanzar con la agenda de la libertad, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional ni del gobierno", dijo Milei. Y luego continuó: "A mí, que alguien me explique por qué la libertad es mala... Una Sociedad Anónima podría tener deudas también si quiere. El problema no son las deudas, el problema es si usted es insolvente".