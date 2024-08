El arquero de Chile que hizo llorar a Lionel Messi se retira: "Cerrar un ciclo"

“También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor también de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al fútbol profesional: mis padres, hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos, Josefa, Maite, Mateo y Emma. Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos a lo largo de esta larga carrera y esta bonita aventura que ha sido maravillosa en todos los sentidos de la vida”, añadió Bravo, considerado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno.

El Capitán América se refirió también a que cierra el ciclo en la selección de su país, con la que venció en dos definiciones continentales a la Selección Argentina en los penales. Primero en la Copa América de Chile 2015 y luego en la de Estados Unidos 2016.

ELARQUERODECHILEQUEHIZOLLORARALIONELMESSISERETIRARCERRARUNCICLOFOTO3.jpg El arquero de la Selección de Chile, Claudio Bravo, anunció este martes (27/08) su retiro de la actividad futbolística y se lo recuerda por hacer llorar a Lionel Messi.

“Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo. Ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera. He jugado dos Mundiales, he jugado Copas América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional”, aseveró.

El retiro de Claudio Bravo y el día que hizo llorar a Lionel Messi

La noticia del retiro de Claudio Bravo causó impacto en el mundo del deporte y también en el propio Lionel Messi, que compartió plantel con él en Barcelona durante algunas temporadas.

Bravo vistió la camiseta de varios clubes a lo largo de su carrera y el buzo de su seleccionado con el que ganó dos títulos. Ambos fueron justamente ante la “Albiceleste” y la “Pulga” fue “una de sus víctimas”, ya que no le pudo convertir tantos en las definiciones de la Copa América 2015 ni en la Centenario 2016.

Claudio Bravo y una carrera llena de logros

El arquero chileno, que empezó a jugar en las inferiores de Las Acacias como delantero, no tardó en ponerse los guantes. Se incorporó a Colo Colo, donde siempre contó con el respaldo del preparador Julio Rodríguez para acabar llegando al primer equipo en 2001.

Cinco años después, tras ser protagonista en los buenos resultados del cuadro chileno, Claudio Bravo dio el salto a Europa, a la Real Sociedad, en junio de 2006, y tras ocho años se ganó el fichaje por el Barcelona, en el que tuvo un inicio estelar al alcanzar el récord de 755 minutos ligueros sin encajar gol alguno.

En el curso 2016-17 pasó al Manchester City, cuya participación fue de más a menos, y en la campaña 2020-21 militó en el Real Betis, su último club hasta el momento de su retiro.

En sus títulos, en cuanto a clubes, logró campeonatos con Colo-Colo (dos), el ascenso a primera con Real Sociedad, dos ligas con el Barcelona y dos Copa del Rey, la primera con los catalanes y la segunda más reciente con el Betis. En tanto, con el City tiene dos Premier League, tres Copas de la Liga, una Copa y dos Supercopas.

En el plano internacional, ganó la Champions League, la Supercopa y el Mundial de Clubes con Barcelona en 2015, año en el que ganó su primera Copa América, corona a la que añadió en 2016 la edición del Centenario.

Con la Roja debutó el 11 de julio de 2004 en un partido del torneo continental ante Paraguay y, a parte de ambos títulos, jugó siete Copas América y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En total disputó 150 encuentros, el último en el MetLife Stadium de East Rutherford, el pasado 25 de junio ante Argentina, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos, en el que estableció la marca de arquero más veterano en jugar un partido de la competición, con 41 años y 71 días.

Embed - CLAUDIO BRAVO anunció su RETIRO del FÚTBOL: "Es momento de cerrar un ciclo de mi carrera"

